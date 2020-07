Ad Abbateggio un Aperitivo di mezza luna per celebrare la storia d'Abruzzo. Appuntamento sabato 11 luglio alle ore 17 nella Country House Case Catalano, di cui è titolare Cristina Di Gregorio. Collabora al progetto Manuela Paolemilio, creatrice del brand Manùfatto, che spiega:

“Questo evento vuole essere un momento di appartenenza al territorio in tutto il suo ornamento. Tempo fa partecipai a una manifestazione al Museo delle Genti d'Abruzzo e per raggiungere il mio stand passavo sempre davanti a questo orecchino tipico abruzzese. Ho pensato che un giorno avrei voluto farne una mia reinterpretazione, per sdrammatizzarlo e adattarlo anche a un pubblico più giovane”.