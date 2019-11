'Drink'n'talk', aperitivo in lingua inglese al Babilonia

Primo appuntamento con 'Drink'n'talk', gli aperitivi in lingua inglese promossi da Arci Pescara e Babilonia. Ogni 2 mercoledì ci si incontrerà a Babilonia per conversare in inglese davanti a un aperitivo: una situazione informale aperta a italiani e stranieri di tutte le età che vogliano praticare la lingua inglese, mettersi alla prova divertendosi o semplicemente conoscere persone nuove.



Il prezzo include drink a scelta + appetizers + conversazione in lingua. Prenotazione obbligatoria entro martedì 26 novembre al 320/2659801 (anche tramite messaggio WhatsApp). Comunicazione e ingresso riservata ai soci Arci.