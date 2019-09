Aperitivo dannunziano con degustazione di vini e prodotti tipici

Da lunedì 9 Settembre una serie di aperitivi speciali con degustazione, ispirati a Gabriele D'Annunzio. Protagonisti i tramezzini gourmet, preparati con una selezione di prodotti tipici abruzzesi di altissima qualità, proposti in abbinamento studiato con eccellenti vini anch'essi abruzzesi.



A Gabriele D'Annunzio si deve infatti la ‘nascita’ del Tramezzino, nome che conierà su due piedi per un panino triangolare, di origine torinese, fatto di due fette di pane senza crosta farcite con formaggio, salumi e altro, che gli ricordava i tramezzi delle abitazioni.



Diceva di essere astemio, ma poi si faceva ammaliare dal Soave o dall’Amarone. Sosteneva che un buon gastronomo debba fare a meno del vino, salvo poi in occasioni speciali invitare amici al Vittoriale «pe’ magnà ‘nghe me nu belle piatte de maccarune e pe’ beve nu bicchierucce de Montepulciane».



E, in questa settimana dedicata a D'Annunzio, l'enoteca ArtDiWine vuole ricordare il Vate proponendo l’aperitivo a cui, forse, era abituato: tramezzini farciti con prodotti tipici abruzzesi, abbinati a vini abruzzesi.



Ogni giorno un abbinamento diverso. Ecco il programma:



Lunedì 9 Settembre, dalle 19:30

-Tramezzino con caciotta di capra crema di fichi e lombo

-Calice di Passerina di Marina Palusci

Costo: € 12



Martedì 10 Settembre, dalle 19:30

-Tramezzino con formaggio di mucca piccante e cime di rapa

-Calice di Intimo di Rosarubra

Costo: € 12



Giovedì 12 Settembre, dalle 19:30

-Tramezzino con formaggio alle noci composta di cipolle e peperone di Altino

-Calice di Sauvignon di Edoardo Speranza

Costo: € 12



Venerdì 13 Settembre, dalle 19:30

-Tramezzino con pecorino pomodori secchi e salsiccetta piccante

-Calice di Montepulciano Ferax di Margiotta

Costo: € 12



Sabato 14 Settembre, dalle 19:30

-Tramezzino con prosciutto Cuore di Paganica e formaggio erborinato alle erbe di montagna al limone

-Calice di Pinot nero di Donato Di Tommaso

Costo: € 13



I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata. Tel. o Whatsapp: 371/3755554. E-mail: info@artdiwine.it.