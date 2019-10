Aperitivo “Rosso di sera” con degustazione di Montepulciano d'Abruzzo Doc 2018

Aperitivo con degustazione di Montepulciano d'Abruzzo Doc 2018, un vino giovane e maturo al tempo stesso, caldo e dai profumi intensi, che ben si sposa con una lasagna "autunnale" farcita con crema di zucca, provola e prosciutto crudo semistagionato. Il tocco finale è la bruschetta gourmet, dove la delicatezza della crema di zucca accoglie l'esuberanza della ventricina.

LA DEGUSTAZIONE

Ecco la proposta per l'aperitivo con degustazione:

* 1 calice di Montepulciano d'Abruzzo Doc 2018 di Donato Di Tommaso (Rosciano)

* Antipasto caldo: Lasagna con crema di zucca, provola e prosciutto crudo semistagionato di Montefano

*Bruschetta con crema di zucca e ventricina

APERITIVO GOURMET E APERITIVO CENATO

La degustazione è indicata come stuzzicante aperitivo gourmet, o come inizio di un appagante aperitivo cenato a Porta Nuova. Infatti per chi lo desidera sarà ovviamente possibile ordinare anche i taglieri da degustazione di ArtDiWine (nelle varianti Classico, Gourmet, Vegetariano): il menu completo è disponibile su www.artdiwine.it.

Le degustazioni prevedono eccellenze locali estremamente ricercate e un'accurata selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali (salumi, formaggi, sottoli, pasticceria secca e altre chicche), da accompagnare con vini naturali, birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte in mescita e alla carta dell’enoteca.

QUANDO E DOVE

Quando: dal 31 ottobre al 9 novembre (ad eccezione del 6 novembre), dalle 19

Dove: ArtDiWine Enoteca Artistica - Via Marco Polo, 15/1 - Pescara

COME PRENOTARE

Si raccomanda la prenotazione, così potremo offrirvi la migliore esperienza possibile. Si consiglia di consultare il sito Internet dell'Enoteca o la pagina Facebook per verificare gli orari di esercizio.

Contatti: