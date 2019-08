Aperitivo cenato con degustazione di Lacryma Christi bianco e Trebbiano

Da lunedì 12 agosto ad ArtDiWine una serie di serate speciali con aperitivo cenato. Protagonisti 2 ottimi vini bianchi, il vulcanico Lacryma Christi Dop "Lacrima Bianco" di Cantine Olivella e il Trebbiano Colline Pescaresi Igt "Impeto" di Speranza Vini, in abbinamento studiato con finger food gourmet preparati da noi impiegando i prodotti tipici abruzzesi più ricercati.



APERITIVO CENATO CON DEGUSTAZIONE

Il 12, 13, 16 e 19-24 agosto dalle ore 19:30 da ArtDiWine un aperitivo cenato speciale, incentrato sulla degustazione di due vini di alto livello, in abbinamento studiato con finger food gourmet preparati da noi impiegando i prodotti tipici abruzzesi più ricercati.



La degustazione, con un costo a partire da € 12, include:

* 1 calice di Lacryma Christi Dop "Lacrima Bianco" di Cantine Olivella

* 1 calice di Trebbiano Colline Pescaresi Igt "Impeto" di Speranza Vini

* Degustazione gourmet abbinata.



LA DEGUSTAZIONE ABBINATA

Per questo aperitivo cenato proponiamo in abbinamento degli squisiti finger food gourmet, creati a partire da una selezione speciale di salumi e altri prodotti artigianali estremamente ricercati.

La degustazione include:

*Insalata di cannellini Bio con filetto di tonno e cipollina rossa di tropea

*Crostini con Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop

*Pecorino sotto crusca con miele torchiato Bio



L'ENOTECA A TUA DISPOSIZIONE

I bis di calici dei vini della degustazione costano 4 € ciascuno. Il bis di finger food € 6. Inoltre, per chi lo desidera sarà ovviamente possibile richiedere anche i classici taglieri ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi, da accompagnare con vini naturali o birre agricole a scelta tra le proposte dell'enoteca.



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata: Tel. o Whatsapp 371/3755554 o info@artdiwine.it.