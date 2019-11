Aperitivo cenato con degustazione, tutto il gusto di un approccio "slow"

Aperitivo cenato con degustazione da ArtDiWine:

Tagliere classico con degustazione completa di salumi, formaggi e sottoli artigianali ricercati: € 10

Tagliere gourmet con i pregiati salumi di maiale nero di Fattoria Valle Magica e il prosciutto Cuore di Paganica. A conclusione della cena, un dolcetto artigianale, abbinato a un passito o un amaro o un distillato. Si può scegliere tra:

pasticceria secca (cantucci speciali, nocciolotti, amaretti, ciambelline al vino e all'anice, pizzelle al mosto cotto),

Cicchetto finale è una chicca: dal passito ai classici liquori (amaro della Laga, genziana, liquirizia, ratafia...) ai distillati di lusso Kursaal (Orange liqueur, London Gin, Acquavite, Genziana) abbiamo soluzioni per tutti i gusti e per tutti gli abbinamenti.



Per prenotare e chiedere info: 371.3755554 (anche WhatsApp).