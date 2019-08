'AperiTacco12', serata tutta al femminile al Penelope a Mare

Sabato 3 agosto dalle 19:30, in un'atmosfera suggestiva come quella del Penelope a Mare tra sorrisi, luci e uno spettacolare tramonto sul mare, Anna dai Tacchi Rossi e le sue amiche Paola e Valentina vi invitano all’aperitivo più glamour della costa: l’AperiTacco12.

Durante la serata, Anna dai Tacchi Rossi, esperta di tacchi e maestra di portamento, vi darà 5 consigli pratici per imparare come avere un portamento elegante sui tacchi ed esprimere al massimo la tua femminilità. Ma ci saranno tante fantastiche sorprese.

L'obiettivo è non prendersi troppo sul serio e passare una serata spensierata tra donne. Le partecipanti impareranno trucchetti essenziali per un portamento femminile (e non solo), degusteranno uno squisito aperitivo, potranno assaggiare dei selezionatissimi gelati artigianali preparati e offerti dalla Gelateria Franca di Santa Teresa di Spoltore e i deliziosi dolcetti di Mani in Pasta di San Giovanni Teatino.

Per saperne di più: info@annanatale.it.