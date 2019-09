AnymArt, in centro storico una serata all'insegna dell'arte e della musica

Venerdì 13 Settembre si inaugura la 2a edizione di AnymArt. Artisti di ogni genere animeranno una serata unica per Pescara.

Il programma

- Raffaele Rubino presenterà in concerto l'Ep "Amor che duole"

- Roberto Selvaggi, illustratore, si esibirà in una performance di pittura dal vivo con tecnica mista, tra ritratti, illustrazioni e personaggi di fantasia

- Stefania Ponziani in live painting performance

- Raul Quintiliani ritrattista e tatuatore in live painting

- Simone Rasetti Digital Sculpture in Live di modellazione 3d per la prototipazione

- Salvatore Monopoli pittore, illustratore e caricaturista in Live Performance

- Jazz Che Trio in live

Direzione artistica a cura di Alex Acquaviva, per info e prenotazioni: 335/7551593.