Antonella Colonna Vilasi presenta il suo libro "Il futuro dell'Intelligence"

La professoressa Antonella Colonna Vilasi, responsabile del Centro Studi sull'Intelligence, incontrerà i suoi lettori per presentare il libro "Il futuro dell'Intelligence. Politica Economia Società". È in programma una cena con l'autrice venerdì 19 giugno dalle ore 20,30 alla "Locanda del cuore" di Pescara.

Spiega la professoressa:

"Per essere davvero funzionale, in un'era d'incertezza quale quella che stiamo vivendo, l'intelligence deve essere in grado di sviluppare e sostenere una strategia per gestire la conoscenza a livello globale, poiché allo stato attuale la conoscenza e la copertura informativa costituiscono un'esigenza vitale per la sicurezza e la prosperità di qualsiasi Paese".