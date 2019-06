Sabato 8 giugno Antonella Colonna Vilasi presenta il libro "Il futuro dell’intelligence" (editore universitario Libellula); modera Filippo Montefusco.

Quale sarà il futuro dell’intelligence? Per essere davvero funzionale, in un’era d’incertezza quale quella che stiamo vivendo, l’intelligence deve essere in grado di sviluppare e sostenere una strategia per gestire la conoscenza a livello globale, poiché allo stato attuale la conoscenza e la copertura informativa costituiscono un’ esigenza vitale per la sicurezza e la prosperità di qualsiasi Paese.

La scheda dell'autrice

Responsabile dell’Università Centro Studi sull’intelligence – Uni, Ente di ricerca legalmente riconosciuto dal Miur, Mise e dalla Commissione Europea, collabora in numerose riviste scientifiche, con articoli su Intelligence e Sicurezza. Insegna Intelligence in numerose agenzie e Università.