Andrew Faber al Babilonia, tra romanzo e poesia

Sabato 5 ottobre alle ore 21.30 Andrew Faber tornerà a Babilonia per presentare il suo nuovo romanzo "Cento secondi in una vita". Nell'occasione, leggerà anche una selezione delle sue poesie.

L'evento è con formula Up to you (contributo minimo 3 €). Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci.

È consigliata la prenotazione, anche tramite messaggio WhatsApp, al 320/2659801.