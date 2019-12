Andrea Piermattei presenta allo Scumm il suo primo libro "Distruzioni per l'uso”

Verrà presentato il 22 dicembre a Pescara “Distruzioni per l’Uso” (Masciulli Edizioni), il primo libro del cantautore e scrittore pescarese Andrea Piermattei. Saranno presenti:

Piermattei nel 2016 ha pubblicato il suo primo cd "Ogni parola suona", e lo scorso novembre ha pubblicato il singolo "Le tre regole", mentre continua a lavorare al nuovo album. “Distruzioni per l’uso” racconta gli ultimi 7 anni di vita di Andrea attraverso 41 poesie.

Ecco cosa si legge nella prefazione a cura di Giovanni Di Iacovo:

"In 'Distruzioni per l’Uso' la voce di Piermatteici accompagna in un viaggio con bagagli leggeri, attraverso eterogenei lunapark al tramonto, dove ogni attrazione riluce della complessa bellezza della grammatica intima dell’autore. Colpisce la straordinaria capacità di Piermattei di divorare le esperienze dopo averne colto le più sussurrate declinazioni, dopo aver scoperto nelle crepe della realtà il lucore pulsante dell’onirico per poi farsi di colpo carnale, concreto, fisico, materico, dalle transenne ai dubbi, dalla malinconia al rock’n’roll. La capacità di Piermattei di processare nei suoi versi i mondi filtrati dal suo sguardo brillante, spiazzante e profondissimo, gli consente di restituire immagini liriche personalissime eppure con le quali è facile e piacevole identificarsi".