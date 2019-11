Andrea Pezzi presenta al Fla "Io sono"

L'uomo è un essere intelligente. Nel dizionario di Oxford l'intelligenza viene definita come «la capacità di acquisire e applicare conoscenze e competenze complesse». Se prendiamo per buona questa definizione, possiamo essere certi che l'essere umano, per come lo conosciamo, verrà presto superato dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

Si presenta così 'Io sono - Gli altri per incontrare me stesso' (La nave di Teseo), libro che nasce dal desiderio di rimettere l'umano al centro del dibattito culturale, ridefinendo e radicando nel mondo della vita il senso stesso dell'intelligenza.

L'autore, a metà anni '90 conosciuto come il volto dell'allora Mtv, ha lasciato la tv più di dieci anni fa per presentare Ovo, la prima video-library online. Oggi ha una holding digitale che fattura milioni di euro.