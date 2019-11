Andrea Del Castello presenta “La voce della morte” alla Scuola Macondo 

Andrea Del Castello presenta il suo romanzo “La voce della morte” sabato 30 novembre alla Scuola Macondo di Pescara. Ingresso libero. Ecco cosa dichiara l’autore:

“Sono felice di trattare le arti narrative alla Macondo, prima di tutto perché adoro questa scuola così professionale, ma al contempo vivace e sempre in fermento. In secondo luogo, sono entusiasta di questo incontro per la stima e l’ammirazione che nutro nei confronti di Peppe Millanta, motore della scuola e apprezzatissimo scrittore e artista poliedrico. Pur avendo presentato 'La voce della morte' in tante città italiane, da abruzzese sono felice di chiudere questo ciclo di incontri a Pescara. Infatti per il 2020 ho già in programma la pubblicazione di un thriller per ragazzi con una prestigiosa casa editrice e con nuove presentazioni”.