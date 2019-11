Amedeo Ricucci presenta “Cronache dal fronte” con Paolo Di Giannantonio

I giornalisti Rai Amedeo Ricucci e Paolo Di Giannantonio saranno a Pescara venerdì 29 novembre alle ore 18, in Provincia (sala Tinozzi), nell'ambito del loro mini-tour “Raccontare il nuovo Medioriente”, fortemente voluto dalla giornalista pescarese Alessandra Renzetti che modererà l'incontro.

Nello specifico, verrà presentato “Cronache dal Fronte. Parole e immagini” (Castelvecchi), libro di Amedeo Ricucci. L'evento, che gode anche del patrocinio della presidenza del consiglio regionale, è a cura dell’associazione “Puccini”, il cui vice presidente Gianluca Planamente spiega:

“La nostra associazione, con grande orgoglio, ha partecipato alla realizzazione di questo appuntamento di fine novembre, siamo onorati di ospitare in Abruzzo giornalisti di calibro internazionale. Ci sarà un corso di formazione sulla figura dell’inviato ed inoltre la presentazione del libro di Ricucci che con la sua grande professionalità riesce a mostrare all’Occidente tutto ciò che accade non lontano da noi. Questi due giornalisti con dedizione fanno il loro nobile lavoro. La nostra associazione dà l’ennesima dimostrazione del nostro concetto di formazione: dalla musica al soccorso, dalla pittura alla società moderna, il tutto sempre con un unico obiettivo, far si che la società cresca e si nutra di sana cultura”.