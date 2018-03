Alfredo Schiazza presenta a Spoltore "La Repubblica delle Ortiche"

Nuovo appuntamento con i libri a Spoltore: Alfredo Schiazza presenterà il suo libro d'esordio "La Repubblica delle Ortiche" (Edizioni Tabula Fati) con la partecipazione del sindaco Luciano Di Lorito, l'editore Marco Solfanelli e l'assessore alla cultura Roberta Rullo.

L'incontro è organizzato dall'amministrazione comunale con la partecipazione dell'associazione culturale Polyphonia. "La Repubblica delle Ortiche" è una riflessione sul passato politico e sociale del nostro paese, dagli anni del miracolo economico fino all'ascesa del Movimento 5 Stelle.

Sotto lo sguardo attento di Schiazza, l'Italia si trasforma in un giardino infestato da ortiche: evasione fiscale, burocrazia, immigrazione e tasse rendono sempre più complicato il percorso di vita dei cittadini. I fatti politici si intrecciano con la vita privata dell'autore in un pamphlet leggero e divertente ma al tempo stesso dal retrogusto amaro.

"Il libro di Schiazza conclude questa prima serie di presentazioni in biblioteca con gli autori", sottolinea l'assessore Rullo. "In questi mesi abbiamo ospitato tantissimi autori locali e siamo riusciti ad accendere un riflettore sulla nostra biblioteca, tornata a disposizione della cittadinanza dopo un lungo periodo. Per il futuro vogliamo continuare a collaborare con le associazioni locali per le attività pomeridiane".