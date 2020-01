Alessandro Di Marzio presenta a Spoltore “Quanto è alto il cielo”

Appuntamento domenica 26 gennaio per la presentazione del nuovo libro di Alessandro Di Marzio, pediatra ematologo pescarese originario di Moscufo. Organizza l’Agbe. Ecco che cosa si legge nell'introduzione:

“Tanta sensibilità. Ricordi. Esperienza di uomo e di medico. In questo racconto, abbellito con risvolti fantasiosi in un contenitore reale, Sandro ha profuso tutti i suoi innumerevoli sentimenti di sapore squisitamente umani. Mette in moto il girotondo della vita, che molti di noi compiono senza spesse volte avvedersene. Il messaggio che racchiude il racconto del dottor Di Marzio è che la vita non è né buona né cattiva. La vita è. Sta a noi dipingerla con i colori della nostra anima”.