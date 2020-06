Aldo, Giovanni e Giacomo al Premio Flaiano con Pierfrancesco Favino ed Edoardo Leo

Aldo, Giovanni e Giacomo (riconoscimento alla carriera) figurano tra le star del Premio Flaiano 2020 con Pierfrancesco Favino (Premio Interpretazione per il film "Hammamet") e Lunetta Savino (Premio Interpretazione per il film "Rosa").

Ma ci saranno, come di consueto, anche tanti altri nomi illustri: la già annunciata Helen Mirren, e poi Paola Quattrini, Edoardo Siravo, Lorella Cuccarini, Edoardo Leo e Luca Barbarossa. Le premiazioni si terranno, al teatro d’Annunzio, venerdì 4 luglio per le sezioni letteratura e italianistica e sabato 5 luglio per le sezioni cinema, teatro, radio, televisione e giornalismo. In entrambi i casi, l'inizio è previsto alle ore 20,30.

Qui di seguito tutti i vincitori:

Sezione Cinema

Helen Mirren – Premio Internazionale Flaiano alla carriera

Aldo Giovanni e Giacomo – Premio alla carriera

Mario Martone e Ippolita Di Majo – Premio Sceneggiatura per il film “Il sindaco del rione Sanità”

Claudio Giovannesi – Premio Regia per il film “La paranza dei bambini”

Pierfrancesco Favino – Premio Interpretazione per il film “Hammamet”

Lunetta Savino – Premio Interpretazione per il film “Rosa”

Vincitore concorso “Flaiano opera prima e seconda”

Sezione Teatro

Paola Quattrini – Premio alla carriera

Edoardo Siravo – Premio alla carriera

Valerio Binasco – Premio Regia dello spettacolo “Rumori fuori scena”

Giulia Lazzarini – Premio Interpretazione nello spettacolo “Arsenico e vecchi merletti”

Daniele Pecci – Premio Interpretazione nello spettacolo “Un tram che si chiama desiderio”

Lorella Cuccarini – Premio al Musical (Grease, Turandot)

Alessandro Longobardi, direttore del Teatro Brancaccio – Premio Speciale per il grande lavoro di promozione del genere musical

Sezione Tv, Radio e Giornalismo

Alessandro Fabbri – Premio Sceneggiatura della fiction “Il processo”

Alberto Sironi – Premio Regia alla memoria per la serie Montalbano

Edoardo Leo – Premio Interpretazione nella serie “Ognuno è perfetto”

Vanessa Scalera – Premio Interpretazione nella serie “Imma Tataranni-Sostituto procuratore”

Massimo Bernardini – Premio miglior programma (Tv Talk)

Licia Colò – Premio miglior programma culturale “Eden – Un pianeta da salvare”

Luca Barbarossa – Premio Miglior programma radio “Radio2 Social Club”

Sezione Giornalismo

Carlo Verdelli – Premio alla carriera

Marzio Toniolo, fotogiornalista – Premio speciale

Sezione Letteratura

Javier Cercas Mena – Flaiano Internazionale di letteratura alla carriera

Premio Speciale Flaiano di Narrativa

Angelo Fabbrini – “La valigetta dell’accordatore”, Passigli Editore

Francesco Durante – “Camillo & Son, Vita e morte di due grandi giornalisti tra Italia e America”, Ed. Carabba

Sezione Italianistica

19° Premio Internazionale Flaiano di Italianistica – La Cultura italiana nel mondo