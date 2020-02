Aeham Ahmad all'Oscar Pomilio Blumm Forum passando per Sanremo

Aeham Ahmad all'Oscar Pomilio Blumm Forum passando per il Festival di Sanremo, dove si è appena esibito accompagnando Elodie sulle note di "Adesso tu" di Ramazzotti.

Il pianista siriano, nato nel 1988 a Damasco, sarà nella nostra città il 13 marzo per prendere parte alla nuova edizione della manifestazione organizzata dall'agenzia Pomilio, in programma come sempre all'Aurum.

Aeham Ahmad è diventato famoso quando è stato ripreso mentre suonava il pianoforte in mezzo alle rovine di un campo profughi palestinese in Siria. A Pescara verrà a portare un messaggio di pace, integrazione e fratellanza.