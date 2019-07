“Accendiamo il medioevo” fa tappa a Cugnoli: il programma

Negli ultimi anni si sta facendo un gran parlare del patrimonio culturale dell’Abruzzo: borghi, eremi, torri e campanili. Un patrimonio che affonda le radici nel medioevo. Ma questo immenso patrimonio, risorsa infinita, non è fruibile, se non in minima parte. L’apertura e quindi la fruibilità delle strutture sono molte volte affidate a volontari, per lo più anziani, che si prodigano in una funzione su cui una Regione attenta e dinamica dovrebbe investire.

Per parlare di questi aspetti e per far toccare con mano questo patrimonio, è stato organizzato un Festival “errante” con spettacoli, con presentazioni di libri, con tanto folklore genuinamente abruzzese, con tante testimonianze, ma senza rievocazioni pacchiane che nulla hanno a che fare con il Medioevo abruzzese.

Il festival, denominato “Accendiamo il medioevo”, farà tappa a Cugnoli il 26, 27 e 28 luglio.