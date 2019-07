Bilancio positivo per la prima edizione dell'Abruzzo Cocktail Week [FOTO]

Bilancio positivo per la prima edizione dell'Abruzzo Cocktail Week. Con il party di chiusura al Lido Aurora di Pescara, è terminato il Festival che celebra l’arte della miscelazione in Abruzzo. Durante la settimana dal 15 al 21 luglio si sono svolti eventi, masterclass e guest curati dai locali aderenti al progetto con ospiti internazionali.

Per l’organizzazione di questa kermesse, i bartenders hanno dato vita all’associazione B.a.r. (Bartenders Abruzzesi Riuniti), il cui presidente è Manuel Di Vittorio del Mila, tesoriere Luca Giuliano (co-titolare del Mila) e segretario Emanuele Falone.

«Questo anno zero è stato un'entusiasmante prova generale - ha detto Di Vittorio - Ringraziamo di nuovo tutti gli ospiti, i brand e i clienti che ci hanno supportato. Il nostro obiettivo è stato quello di avviare un nuovo processo teso a far sistema tra i locali abruzzesi e dare un piccolo contributo al settore accoglienza regionale, settore che a nostro avviso, va potenziato e portato agli stessi standard di alcune realtà nazionali e internazionali votate al turismo. Nei prossimi anni ci auguriamo che l'Abruzzo cocktail week diventi veicolo di una nuova visione d'insieme, il mezzo con cui comunicare nella regione e fuori il nostro modo di concepire questo lavoro, la passione che ci guida, le nostre idee riguardo ai cambiamenti nel nostro mestiere e non solo. Grazie alla week saremo più uniti e pronti ad accogliere con ancora più entusiasmo le sfide che il futuro ci regalerà».