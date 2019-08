Aspiranti poeti, cantanti e artisti di ogni campo sul palco di "AAA - Artisti Cercasi"

Mercoledì 28 agosto, con inizio alle ore 22 in Largo Venezuela, si svolgerà una serata dedicata alla poesia, alla musica e a tutte le varie forme d'arte che potranno essere espresse sul palco della rassegna "AAA - Artisti Cercasi", promossa dal Movimento per la Vita Montesilvano.

"Sarà la giusta occasione - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Massimiliano Spiriticchio - per dare la possibilità alle persone presenti di cimentarsi in varie forme artistiche. Il modo migliore per offrire a quanti lo vorranno di esprimersi anche attraverso componimenti poetici, che sarà possibile declamare personalmente o attraverso le voci di noi volontari. Sarà, il nostro, un modo per festeggiare la bellezza dei vari momenti della vita, che la nostra associazione da sempre esalta come un grande dono di cui gioire enormemente".

La manifestazione vedrà anche la partecipazione del gruppo musicale "Royal Flight", che eseguirà brani di propria composizione ma anche canzoni su richiesta del pubblico tra dediche e pensieri speciali.

“Abbiamo concesso il patrocinio alla Manifestazione del Movimento della Vita – spiega l’assessore Deborah Comardi – perché crediamo fino in fondo in questi momenti di conoscenza e approfondimento tra le persone. Un’occasione inoltre per mostrare i propri talenti e per poterli condividere con gli altri. Un evento bello e ricco di emozioni per i tanti partecipanti, crediamo che kermesse come queste contribuiranno a chiudere in bellezza il nostro cartellone estivo delle manifestazioni”.