“A talk with… Carlo Cottarelli”, un video incontro organizzato dall’università 

“A talk with… Carlo Cottarelli”, video incontro organizzato dall’università. Appuntamento venerdì 12 giugno alle 17 con la rubrica promossa dal dipartimento di economia aziendale dell'ateneo “Gabriele d’Annunzio”. Il direttore dell'osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano si confronterà con la professoressa Lea Iaia, che spiega:

«La presenza del professor Carlo Cottarelli offre un importante momento di confronto sulle prospettive dell’economia italiana ed europea dopo lo shock economico dovuto al Covid-19 e sul ruolo della corretta gestione dei conti pubblici come leva per far ripartire il Paese».