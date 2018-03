L'evento "A proposito di Saturnino Gatti. Conversazioni da Arte Pentagono", curato da Nunzio D'Alessio, ideatore del progetto, e Luigi Bravi, Presidente dell'Accademia Raffaello di Urbino, si terrà domenica 18 marzo alle ore 18 presso la Galleria Arte Pentagono, a Pescara, in Via Trento, 20.



L'evento vuol far (ri)scoprire il pittore e scultore rinascimentale aquilano, della Scuola del Verrocchio ed eccellenza artistica d'Abruzzo, che si pone come simbolo della rinascita post sisma, sia della Città di L'Aquila sia dell'autore stesso, a partire da tutti i restauri delle opere ospitate dal MUNDA, fino ad arrivare al recupero dell'affresco "Adorazione dei Pastori" della Chiesa di San Pietro di Coppito.



Relatori saranno Marco Presutti, storico; Michele Galante, storico dell'arte; Corrado Anelli, restauratore.