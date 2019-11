Successo a Spoltore per "A cena con i libri e i loro autori" [FOTO]

Successo a Spoltore per "A cena con i libri e i loro autori", conviviale della Masciulli Edizioni che ieri sera ha celebrato la sua terza tappa dopo i precedenti appuntamenti a Pianella e Montesilvano. Più di 80 persone si sono riunite nella pizzeria "La pentola magica" per dare vita ad un evento a base di letteratura e condivisioni.

Si sono alternati nelle presentazioni delle loro opere i seguenti scrittori:

Una delle sorprese della serata è stato sicuramente Andrea Verrocchio, autore della raccolta di poesie "I segreti delle parole": pur avendo solo 12 anni, ha dimostrato una profondità d'animo e una saggezza di pensiero davvero invidiabili.

Loredana Cocchini, invece, ha creato un momento di grande suggestione facendo leggere un passo del suo "Sognando te" all'attrice Cristina Logan, accompagnata alla chitarra da Tony Nevoso.

Andrea Buccella, infine, visibilmente emozionato ha voluto riservare un pensiero al compianto cantautore e giornalista Enrico Nascimbeni, che è stato fondamentale per la genesi del suo romanzo "Il colore del mare".

Soddisfazione è stata espressa dall'editore Alessio Masciulli:

"Ho iniziato anni fa e non mi sono arreso - racconta - Siamo partiti con 5 persone di pubblico. Qualcuno mi derideva: ‘Con i libri non si mangia, cambia lavoro’. Non mi sono arreso, e quella di ieri è stata la mia vittoria: c'erano quasi 100 persone unite dai libri, non è bellissimo? Ringrazio tutti, anche chi mi derideva perché, grazie a loro, io sono sempre più forte. Ringrazio inoltre Loredana Cocchini che ha organizzato con me questa splendida serata".