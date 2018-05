“Cucine Social” fa tappa al ristorante "Sapori di Casa" di Collecorvino

Dopo la fortunata esperienza nel teramano “Cucine Social”, l’innovativo strumento di promozione dei prodotti del territorio e delle attività ristorative aderenti, accresce la sua rete proseguendo la sua attività su scala regionale. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per domenica 6 maggio, dalle 20, nel Ristorante Sapori di Casa di Collecorvino. Un format originale e coinvolgente che – attraverso i social – consentirà di far conoscere meglio i ristoratori e le aziende partner ai propri clienti, far collaborare le attività tra loro e valorizzare il brand aziendale in una serie di eventi nei quali i veri protagonisti sono i sapori del territorio.

Un progetto che nel teramano ha coinvolto più di dieci attività e che, con una formula migliorata e accresciuta, si estende contemporaneamente in altre province abruzzesi, con l’obiettivo di approdare, in futuro, su scala nazionale. Oltre ai ristoratori verranno valorizzate le realtà partner degli stessi, nel caso di Sapori di Casa, sono state coinvolte due importanti aziende: Tenuta del Priore per i vini e Peva, azienda leader nella produzione di forni, griglie e barbecue.

Nel corso delle serate ogni attività sarà impegnata nella preparazione e presentazione dei propri piatti che saranno sottoposti al giudizio dei clienti del locale. Una recensione anonima e obiettiva che terrà conto di vari aspetti come il servizio a tavola e il rapporto qualità/prezzo. Durante la serata saranno valorizzate le aziende partner dei ristoratori stessi e grazie a qualificati tecnici, verrà realizzato un prodotto audiovisivo con una selezione dei momenti salienti e che sarà veicolato sulla pagina Facebook dedicata al format: “Cucine Social”.

Al termine delle serate nei vari ristoranti aderenti, tutte le aziende coinvolte si ritroveranno per un evento pubblico con ospiti e cooking show. Una occasione di festa e condivisione durante la quale verrà consegnato un riconoscimento a tutte le attività che hanno ospitato il format, in quanto aziende legate al territorio per le materie prime usate e per le ricette proposte, mentre l’attività che avrà ottenuto più interazioni sul web e che più si sarà distinta per promozione territoriale vincerà un premio speciale.

Cucine Social nasce dall’idea di Mirko Profeta, professionista da anni impegnato nell’organizzazione eventi e manifestazioni e nella rete commerciale e marketing di tante attività come RadioDelta1.