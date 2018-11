"Cronocena con Delitto - l'ultima telefonata di Hartmann" al Caffè Letterario 

Germania, 1969. Il cadavere dell’industriale di successo Sigmund Hartmann viene rinvenuto dai familiari nello studio della sua villa nella periferia ovest di Norimberga. Le indagini vengono concluse velocemente, non c’è alcun dubbio, si tratta di suicidio.

C’è qualcuno però che non può accettare questa versione dei fatti ed è pronto a qualsiasi cosa per far emergere la verità.



Cronosfera, in collaborazione con il Caffè Letterario, propone un vero e proprio viaggio nel tempo: una cena con delitto noir, un giallo avvincente scritto da Fabrizio Di Marco, ma anche uno spettacolo teatrale, con luci, suoni, musiche e colpi di scena. Un evento d’atmosfera unico nel suo genere.

MENÙ

· TAGLIERE "FANTASIA DELLO CHEF"

Selezione di salumi e formaggi con rustici, verdure grigliate, frutta e formaggi morbidi abbinati a confettura, servito con il nostro pane alle noci caldo fatto in casa.

· PRIMO

Trofie Crema di Zucchine e Speck croccante.

· SECONDO

Tagliata di Angus Argentino, con rucola e pachini.

· DOLCE

Crema al Cucchiaio.



Bevande incluse (si intende una bottiglia ogni 3 persone, ogni altra bottiglia è da intendersi come extra). Disponibili, su richiesta anticipata, varianti per vegetariani. Il tavolo che darà la soluzione esatta vincerà il premio in palio e un attestato personalizzato.



Aumentate l'atmosfera della serata indossando abiti anni '70, anche solo un accessorio tipico di quell'epoca. Prenotazioni: 338/8651639 - 085/64243. Si raccomanda la puntualità.