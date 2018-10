La Croce Rossa di Pescara consegna i premi "Incentivo allo studio"

Sabato 6 ottobre, dalle ore 16:30, verranno consegnati i premi “Incentivo allo studio” agli studenti meritevoli appartenenti alle famiglie in difficoltà che, ogni giorno, si rivolgono al di Croce Rossa in cerca di assistenza. Allieterà l'appuntamento, al quale seguirà un rinfresco, il maestro Lucio Cupido.

“È bello constatare che il nostro essere volontari della Croce Rossa, con queste iniziative in favore dei più giovani, diventa motivo di speranza per formare nuove generazioni che abbraccino la cultura e lo studio - dice l’avvocato Fabio Nieddu, Presidente del Comitato di Pescara - Ed è ancora più emozionante pensare che, con queste iniziative, diamo la possibilità alle famiglie con difficoltà economiche di valorizzare i talenti dei propri figli per essere messi a frutto. Tutto ciò mi riempie di speranza per il futuro della nostra Comunità. Credo che sia uno dei più bei investimenti di parte delle somme che quotidianamente fatichiamo per introitare con i servizi sanitari”.