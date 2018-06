A Pescara un corso di pizza e focaccia ad alta digeribilità con Giovanni Gandino

Un corso per imparare tutti i segreti per fare una pizza fragrante e digeribile, ma soprattutto gustosa.

Lo chef Giovanni Gandino è maestro dell’Arte Bianca, esperto lievitista (panificatore, tra i massimi esperti italiani dell’Arte Bianca, lievitista, insegnante di Panificazione, Pasticceria, Pasta e Pizza presso le più prestigiose scuole di cucina in Italia, ospite fisso in programmi di Alice TV e “Detto Fatto” su Rai 2, autore di libri e raccolte di ricette e numerosi articoli su riviste specialistiche del settore (Alice Cucina e tante altre).



Gandino illustrerà i metodi migliori e tutti i segreti per ottenere una pizza fragrante e gustosa, ma soprattutto digeribile. Oltre alle pizze dalle ricette più appetitose e originali, realizzeremo insieme anche delle soffici e profumate focacce: dalla classica focaccia genovese fino alla gustosa focaccia di Recco, utilizzando lievito di birra e lievito madre vivo. Ai corsisti verrà fornito ampio ed esclusivo ricettario del maestro Giovanni Gandino.



Appuntamento il 29 giugno alla Sweetest School di Pescara. Passerete insieme una giornata molto interessante e gusterete le buonissime pizze e focacce realizzate durante il corso.

