Il vice dirigente della Squadra Mobile illustra ai giovani del Classico gli effetti delle droghe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

La prof.ssa Rossella Pucci, docente presso il Liceo Classico D'Annunzio, ha organizzato un convegno incentrato sulla legalità, avente come relatore un funzionario della Polizia di Stato di Pescara, il vice dirigente della Squadra Mobile, dott. Dante Cosentino.

L’incontro si svolgerà il 16 aprile dalle ore 10 nell’Aula Magna dell’istituto e vedrà la presenza di una delegazione dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) di Pescara. Durante la prima parte del convegno, gli studenti ascolteranno attentamente il relatore che potrà proiettare slides e/o filmati significativi utili a sensibilizzare gli adolescenti sui pericoli e sulle insidie per la salute presenti in condotte sbagliate.

Al termine della particolare lezione, i ragazzi potranno intervenire con domande e riflessioni pertinenti, in un dibattito proficuo e stimolante per tutti i partecipanti. Successivamente, con la collaborazione del Reparto cinofilo, i ragazzi si sposteranno nell’atrio della scuola, al piano terra o, se il tempo lo permette, nel cortile esterno, per assistere a una dimostrazione pratica di rinvenimento di droga da parte del cane e del suo conduttore.