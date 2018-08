Consegna del nuovo sottopasso in via Roma a Torre de’ Passeri

Domenica 12 agosto, alle ore 10, la Provincia di Pescara consegnerà ai cittadini torresi, assieme al Comune di Torre de’ Passeri, il nuovo sottovia carrabile e pedonale di via Roma, realizzato a seguito dei lavori di soppressione del passaggio a livello.

Ne danno notizia il presidente della Provincia, Antonio Di Marco, e il Sindaco di Torre de’ Passeri, Piero Di Giulio.

La realizzazione è stata resa possibile grazie all’impegno di diverse istituzioni a vario livello che si sono avvicendate nel corso degli anni: Provincia, Comune, RFI.

Qualche giorno fa, in Provincia, è stata formalizzata la convenzione tra Provincia di Pescara, R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana SpA) e Comune di Torre de’ Passeri riguardante la realizzazione e l’utilizzo del sottovia carrabile e pedonale, a seguito della soppressione del passaggio a livello sito sulla linea ferroviaria Pescara – Sulmona (progressiva chilometrica 38+214).

Subito dopo, gli uffici provinciali hanno predisposto le verifiche tecniche ai fini dell’emissione dell’ordinanza di apertura del sottopasso, alle cui spese e realizzazione ha provveduto RFI.

“Si tratta – dichiara il presidente Di Marco – di un’opera molto attesa dalla comunità di Torre de’ Passeri e di tutto il comprensorio, che domani inaugureremo e apriremo al traffico. Ne sono molto soddisfatto, e per questo ho voluto coinvolgere tutte le istituzioni del territorio che si sono impegnate per rendere possibile la realizzazione di questa infrastruttura in una breve cerimonia che si svolgerà alle 10 in via Roma. Invito tutta la cittadinanza a partecipare”.