Concerto di Natale e sfilata di moda per il primo open night dell'istituto Di Marzio - Michetti - FOTO

Primo open night dell'istituto Di Marzio - Michetti di Pescara ieri, venerdì 13 dicembre. L'evento ha visto due momenti importanti che hanno riscosso grande successo fra i partecipanti: la sfilata di moda con gli abiti realizzati dagli studenti dell'indirizzo moda ed indossati dai loro compagni, e l'esibizione del coro dell'istituto.

Come spiega la dirigente scolastica Ascani, quest'anno gli open day saranno concepiti come delle feste, aperte ai genitori ed ai ragazzi delle terze medie che dovranno fare la scelta per l'istituto superiore. Negli open day verrà dato spazio a tutti gli indirizzi dell'offerta formativa, mostrando ai futuri studenti le possibilità offerte sia in termini di lavoro che di preparazione didattica per un eventuale percorso di studi all'università.

Il primo open night è stato dedicato alla moda, con quattro abiti da giorno, da cocktail e da sera realizzati interamente dagli studenti nei laboratori scolastici, coordinati dai capi dipartimento Simona Camplone e Annalisa Buccino e

dai docenti moda Renzo Camplone e Barbara Nicolai.

Alle 20 il debutto del coro dell'istituto, alla presenza degli studenti Eugenio Paniotov, Francesco Del Casale, Matheush Cajazeira, Danny Turilli e Hibraim Sarr Pepe ed il saluto via skype della dirigente Ascani in Finlandia per un progetto Erasmus + ed a seguire la sfilata. Sono saliti in passerella Valentina Catuogno, Eleonora Serafini con Matheus Cajazeira, Ludovica Ferretti, Alexandra Dorobat, Sara Martinelli con Francesco Del Casale, Veronica Mazzone, Sara Mezzanotte, Marcella Cariglia, Roberta Capone, Aurora Quintilliani, Alice Di Rita, Debora Bevilacqua, Eugenio Paniotov, Elma Ninaj, Rebecca Salerno, Greta Salvatore, Hibraima Sarr Pepe, e Martina Mauro.

Subito dopo ancora spazio al coro per il concerto di Natale ed in chiusura il mercatino allestito all'esterno dell'aula magna dai ragazzi.