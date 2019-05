Vinicio Capossela a Pescara in concerto con “Ballate per uomini e bestie”, ecco quando

Torna nella nostra città Vinicio Capossela. Il cantautore di origine irpina, protagonista un paio di anni fa di un bel concerto di Capodanno in piazza Salotto, si esibirà al Teatro Massimo il prossimo 7 dicembre.

Il live di Pescara è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.

Sarà l’unica data prevista in Abruzzo per il tour teatrale di Capossela in programma nell’autunno 2019 e legato all’album “Ballate per uomini e bestie”, uscito lo scorso 17 maggio. Per la precisione, quella di Pescara sarà la penultima tappa del tour, prima della chiusura a Roma.

Biglietti già in vendita nei circuiti TicketOne. Questi i prezzi: