L'instore tour di Vegas Jones fa tappa alla libreria Feltrinelli

Fa tappa anche a Pescara, il 12 novembre, l'instore tour di Vegas Jones legato a “La Bella Musica” (Sony Music/RCA), il suo nuovo disco. Appuntamento alla libreria Feltrinelli.

Il fuoriclasse del rap italiano torna con un nuovo progetto discografico “La Bella Musica”, un album che rispecchia l’anima di Vegas Jones, i temi che da sempre lo hanno contraddistinto prendono forma all’interno del disco. Il predominio della sfera sociale, il riscatto, il rapporto con i fan e la voglia di emergere incalzano a più riprese tra le nuove tracce.

Il titolo del cd porta con sè molti significati, in primis la purezza, quella della musica scritta e suonata per passione, quella che ascolti anche in camera da solo, senza aver bisogno di altro. La musica che ti permette di sognare e di crescere qualunque sia la tua situazione, quella che ti permette di viaggiare con la mente e che ti trasporta in luoghi lontani e vicini.

“La Bella Musica” contiene 13 brani inediti che segnano una linea di demarcazione nel percorso di Vegas Jones, dopo il successo con “Bellaria” e il repack “Bellaria: Gran Turismo”, l’artista si presenta sotto una nuova forma e con sonorità diverse e innovative. Il brano “Puertosol”, pubblicato a luglio 2019, ha fatto da ponte nel passaggio tra il passato e il presente con l’approdo al nuovo disco.

L’album contiene brani come “Crème de la crème”, che entra a gamba tesa con rime incalzanti che spingono sul beat a 128 bpm, “Follia del Mattino” con la produzione di Merk & Kremont, un particolare mix di sonorità che richiamano in sottofondo i ritmi caraibici intrecciati al battito della periferia.

Il disco contiene un unico feat. con Fabri Fibra, sul brano “Presidenziale”, un testo che si rifà a uno slang tutto americano. Su questa canzone le voci dei due artisti si incastrano su un beat elettronico di Boston George e Joe Vain.

Per la creazione dell’album Vegas Jones si è avvalso dei suoi produttori storici come Boston George, Joe Vain, Kid Caesar e Andry The Hitmaker, a questi si aggiunge una speciale collaborazione con Merk & Kremont sulla produzione del brano “Follia del Mattino”.