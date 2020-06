Vasco 3.0 by Kom in concerto al Loft 128 di Spoltore

Con la ripresa degli eventi e degli spettacoli in occasione dell'avvio della fase 3, anche Mirco Salerni e soci tornano a fare live, seppur nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative anti Covid 19 disposte dal governo.

L'appuntamento con il concerto dei 'Vasco 3.0 by Kom' è fissato per il prossimo sabato 20 giugno al Loft 128 di Spoltore, a partire dalle ore 22 circa. Assolutamente da non perdere.