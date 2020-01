Vasco 2.0 by Kom in concerto al 'Piano Terra' di Pescara sabato 25 gennaio. Alla voce, come sempre, ci sarà Mirco Salerni.

Appuntamento a partire dalle ore 21 con il live, accompagnato dall'aperitivo cenato. Seguirà alle ore 23.30 il consueto dj set. Si consiglia la prenotazione al numero di telefono 327/5473267.