Mirco Salerni e Agostino Balice, membri dei Kom, saranno di scena venerdì 14 giugno al lido Pinalbda "Il Moro" con il loro progetto "Vasco 2.0".

In scaletta, come si può intuire dal nome, ci saranno tutti i più grandi successi di Vasco Rossi. Serata da non perdere.