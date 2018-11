Tutta l'energia dei Vanesia al Tropic 22 Bistrot di Silvi

Venerdì 23 novembre i Vanesia ricominciano la stagione dei live con un concerto al Tropic 22 Bistrot di Silvi. Sarà la prima esibizione dal vivo della cantante Sara Berardinucci dopo l'incidente di quest'estate che l'ha costretta al riposo per alcuni mesi.



Ore 20.30 • Cena completa con vino e acqua inclusi

Ore 23.00 • Inizio Live

Ore 01.00 • Dj Set

I Vanesia sono nati dalla collaborazione di Sara Berardinucci, Mariarita Musa e Francesco Aceto. Dopo una prima fase in cui i tre elementi si alternano fra live acustici ed elettrici attraverso collaborazioni con vari musicisti si cementa la line up con Martina De Medio al contrabbasso. Nel maggio 2015 si classificano al 1° posto nel Contest "Ortona - Premio Primo Maggio" da cui l'apertura al concerto del rapper Moreno, in Porta Caldari (Ortona).

A settembre 2015 è uscito il primo Ep dei Vanesia che descrive ogni remota sensazione dell'animo, attraverso il sogno, dalla speranza all'illusione. Dopo un anno di intensa promozione live, nel novembre del 2016 esce il primo singolo e videoclip ufficiale "Immobile". In questo nuovo sound, musica popolare ed elettronica si fondono in un testo scorrevole che affronta per la prima volta una tematica sociale, quella mafiosa.

A gennaio 2018 si sono classificati primi alle finali regionali di Sanremo Rock Abruzzo. Il gruppo propone un rock personale, con una cornice melodica a tratti aggressiva, complici i ritornelli orecchiabili, le sfumature emotive del violino classico, il culto della parola e le rime nascoste.