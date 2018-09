'Una Sera con Lucio' (tribute Lucio Battisti) al Siren's Corner

Torna 'Una Sera con Lucio', il tributo a Lucio Battisti targato Terzacorsia. Appuntamento al Siren's Corner di Francavilla al Mare venerdì 28 settembre dalle ore 22:30.

La musica dell'artista di Poggio Bustone sarà l'indiscussa protagonista della serata. Sarà l'occasione per riascoltare i classici di Lucio come "Emozioni", "Mi ritorni in mente", "Il tempo di morire" e "Fiori rosa fiori di pesco".

Battisti è scomparso esattamente vent'anni fa, nel settembre del 1998, ma il suo ricordo oggi è più vivo che mai. Gradita la prenotazione. Sul palco: