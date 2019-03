'Un concerto per Amore' all'Aurum in occasione della festa della donna

In occasione della festa della donna, sabato 9 marzo si svolgerà "Un concerto per Amore", a cura della "Polvere di eventi" di Monica Recchia e con il patrocinio del Comune, contro la violenza di genere con un'esclusiva musicale che andrà a sostenere l’associazione Doppia Difesa, cui andranno gli introiti dell’iniziativa.

Un concerto che va dalla musica classica al jazz con maestri di fama internazionale che saranno all’Aurum insieme ai nostri talenti.

Oltre alla musica ci saranno dati sulla lotta di genere. Madrina dell’evento sarà la senatrice Stefania Pezzopane, come simbolo di donna impegnata per l’Abruzzo e per le donne

Così Monica Recchia, titolare di Polvere di Eventi: