Ultraviolet (U2 Tribute) a One&Co. di Montesilvano

Gli Ultraviolet sono la storica U2 tribute band abruzzese che da oltre 15 anni calca i più importanti palchi del centro Italia proponendo uno spettacolo interamente dedicato al gruppo irlandese più famoso al mondo.

'Where the streets have no name', 'Pride (in the name of love)' e 'One' sono solo alcuni tra i più famosi successi di un percorso musicale della durata di circa 2 ore.