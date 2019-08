Twisted e Motley Gang in concerto ad Hai Bin

Giovedì 22 agosto alle ore 22,30 lo stabilimento Hai Bin ospiterà il doppio concerto dei Twisted e dei Motley Gang, a ingresso gratuito. Dal titolo "Back to the 80s", serata esplosiva con l'80s Sleaze/Glam Rock n Roll più stradaiolo insieme ai Twisted (opening act per Skid Row, Reckless Love, Pino Scotto and more) e al tributo ai Motley Crue direttamente da Milano.

Per info e prenotazioni è a disposizione il numero di telefono 328/9328836.