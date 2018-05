Tributo agli AC/DC con i Jailbreaker al Loft 128 di Spoltore

I Jailbreaker AC ϟ DC Tribute Band fanno musica ad alto volume, elevata alla massima potenza. “Cinque avanzi di galera” con la passione per il Rock 'n' Roll. Il loro è il tributo “definitivo” ai monumentali ACϟDC.

In ogni live performance la formazione abruzzese trasporta il pubblico nelle viscere del rock riproponendo fedelmente ogni era dei maestri australiani. Nulla è lasciato al caso: costumi, movenze, scenografia e suoni granitici. I veri amanti del quintetto che ha scritto la storia del rock non possono farsi scappare lo show dei Jailbreaker ACϟDC Tribute Band.

“Sarà una serata all’insegna del divertimento con noi che ci caliamo nella parte dei cinque rocker australiani - spiega Lorenzo Della Valle, chitarrista solista dei Jailbreaker - cercando di riprodurre in piccola parte il loro show che li ha resi famosi in tutto il mondo. La passione per gli ACϟDC viene già dalla nostra adolescenza. Io mi sono avvicinato alla chitarra elettrica proprio grazie allo "scolaretto" Angus Young. Una volta incontrate le persone giuste ci siamo avviati in questa avventura che per noi significa condividere con più persone possibili la passione per questo grande gruppo che ha fatto la storia del rock!”.