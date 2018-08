Torrestate 2018, tributo a Lucio Battisti con il concerto dei Prendila così 

Un tributo unico e imperdibile per tutti i fan, giovani e meno giovani, di Lucio Battisti a vent’anni dalla sua scomparsa. In scena la grande musica a Torre de’ Passeri per un nuovo appuntamento diTorrestate 2018, promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale, in programma domenica 5 agosto al Parco dei Giusti (ore 21, ingresso libero) dedicato al genio di Poggio Bustone.

A salire sul palcoscenico “Prendila Così”, una delle prime tribute band di Lucio Battisti nate in Abruzzo. A Torre de’ Passeri si esibiranno Paolo De Carolis (voce e chitarra), Francesco Troiano (batteria), Flavio De Carolis (chitarra solista), Andrea Micarelli (tastiere) e Valerio De Carolis (basso elettrico).

Repertorio, ricco e variegato con incursioni in tutte le raccolte relative all’indimenticabile binomio artistico Mogol- Battisti, per il concerto di Torre de’ Passeri: uno spettacolo in grande stile nel corso del quale le canzoni verranno introdotte da brevi cenni sulla loro genesi, con richiami ai principali fatti di cronaca dell’epoca, anche attraverso l’uso di maxi-schermo da cui saranno proiettate immagini originalissime. Pur mantenendo una certa fedeltà con gli originali, i brani saranno talvolta rielaborati con contaminazioni Rock e Blues.