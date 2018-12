A Torre de' Passeri la spiritualità in musica del Pierpaolo Pecoriello “Rhema Quintet”

Sabato 15 dicembre, per la prima volta in Abruzzo a Torre dè Passeri, arriva la spiritualità in note del Pierpaolo Pecoriello “Rhema Quintet”. Ingresso libero.

Il concerto si inserisce nell’ambito dei “Sabato in concerto jazz”, cartellone della Fondazione Pescarabruzzo, organizzato dall’associazione culturale Archivi Sonori con la direzione artistica di Maurizio Rolli.

Sul palco, insieme al sassofonista Pierpaolo Pecoriello, ci saranno:

la cantante Emanuela Di Benedetto

il tastierista Giulio Gentile

il bassista Emanuele Di Teodoro

il batterista Alessandro Svampa

Il repertorio è costituito da brani originali e da composizioni di Burt Bucarach, Ennio Morricone, Kirk Whalum.