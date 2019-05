Rock and roll all'italiana con The Svitati al Siren's Corner

Venerdi 31 maggio al Siren's Corner si esibiranno The Svitati. Rock and roll all'italiana, un'occasione imperdibile per passare un venerdì ad alto livello.

In scaletta brani di Vasco Rossi, Negrita, 883, Lucio Battisti e altri ancora. Prenotazioni: 085/4911111 - 392/9623446.