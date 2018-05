Spandau Ballet + Simple Minds 'all in one' al Siren's Corner con The Spands

La musica di due delle band protagoniste degli anni '80 tutta per voi con 'The Spands' a Francavilla al Mare. Appuntamento il 4 maggio dalle 22:30.

Sarà l’occasione per riascoltare le canzoni più famose degli Spandau Ballet: la band inglese rivaleggiò con i Duran Duran nel cuore dei fans di tutto il mondo per poi sciogliersi e riformarsi nel 2009.

Tanti i loro brani entrati nelle classifiche di tutto il mondo fra i quali ricordiamo True, Through The Barricades, I’ll fly for you, Only when you leave, Lifeline che verranno proposti dai The Spands pronti a far rivivere le atmosfere eleganti e raffinate della carriera lunga e fortunata di Tony Hadley e soci.

“Il nome The Spands è stata una scelta quasi ovvia visto che è il modo in cui i fans chiamavano il gruppo - spiega Daniele Vitali, frontman e voce dei The Spands - Noi siamo praticamente tutti cresciuti con la musica Anni ’80: gli Spandau Ballet, i Duran Duran (dei quali abbiamo anche un’altra tribute band, gli Around Duran), i Tears for Fears, i Talk Talk. Quale migliore scelta se non gli Spandau Ballet per riportare dunque nei locali il genere New Romantic? Cercheremo di ricreare le stesse atmosfere e sonorità dell'epoca con qualche sorpresa a fine serata”.

La line up dei The Spands comprende: Daniele Vitali (voce), Flavio Sciarra (chitarre), Vincenzo Michini (basso), Fabio “Fly” Mosca (batteria) e Stefano Merlocchi (sax e cori).