Sabato 23 novembre The Original Newport Gospel Singers in concerto al Teatro Sant’Andrea di Pescara per la dodicesima edizione del "Progetto del Cuore".

Tre formazioni corali daranno vita a un live di musica Gospel con 80 voci unite per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara.

Oltre a The Original Newport Gospel Singers (direzione Mariagrazia Palusci) saliranno sul palco il Coro in Lis "Ci Ha Dato un Segno" della Pastorale sordi della Diocesi di Pescara (direzione Barbara Minetti) e il coro Spirituals Ensamble di Bologna (direzione Massimo Gallo).

Ingresso e contributo sono liberi.