“The Legend of Morricone” torna al Massimo con l’Ensemble Symphony Orchestra

Dopo il successo dello scorso 11 maggio, l'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno torna a esibirsi al Teatro Massimo per rendere ancora una volta omaggio alle musiche del maestro Ennio Morricone. Appuntamento sabato 18 gennaio 2020.

Lo spettacolo, che si chiama “The legend of Morricone - vol. 2”, sarà interamente rinnovato. Insieme all’orchestra ci saranno due ospiti speciali: il soprano Anna Delfino, che canterà il "Deborah’s theme" da “C’era una volta in America”, e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che suonerà il concerto interrotto per violino da “Canone inverso”.

In scaletta anche brani tratti da “Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo”, “Mission”, “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Per un pugno di dollari”, “The Hateful Eight”, “C'era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più” e “Malena”. Insomma, i capolavori di uno dei più grandi compositori italiani saranno riarrangiati e riproposti in un concerto di grande impatto emotivo, con una formazione di 30 elementi.

Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, sarà ancora una volta l’attore Matteo Taranto. Il concerto di Pescara è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci. Biglietti in vendita nei circuiti Ticketone e Ciaotickets, nonchè alla biglietteria del Massimo la sera dell’evento.

Info: 085/9433361 - 366/2783418.