The Ladders (tribute The Beatles) + Dj Set di Alessio Rulli al Loft 128​

Arrivano dalle Marche e per la prima volta calcano il palco del Loft 128 ripercorrendo i successi musicali dei Fab Four per un concerto live senza precedenti.



The Ladders è una Beatles tribute band formata nel 2010 da musicisti professionisti con esperienza in tutta Italia e all’estero.

Nel corso degli anni, e con centinaia di concerti, ha avuto l’occasione esibirsi in numerose manifestazioni e luoghi storici “beatlesiani” come il Salso Meets The Beatles Festival di Salsomaggiore Terme come headliner; il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma come protagonisti della Fab Four Night del 2017 e ospiti nella stessa camera data ai Beatles durante il loro unico tour nella Capitale nel 1965; sempre a Roma sono spesso ospiti del Geronimo’s Pub; hanno suonato per la rassegna Coverland di Porto San Giorgio; fino ad approdare al leggendario Cavern Club di Liverpool.



Seguirà un Dj Set di Alessio Rulli. Prenotazioni tavoli cena: Alessio 393/9779688 anche WhatsApp.